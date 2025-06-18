Росіяни цинічно поширюють фейк про влучання "ракети ППО" у будинок в Києві, - ЦПД

Обстріл Києва у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня ворог завдав комбінованого удару проти Києва. У низці районів було зафіксовано падіння уламків, що спричинило пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд, а також автомобілів.

Міський голова Віталій Кличко оголосив 18 червня Днем жалоби.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

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