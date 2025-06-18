Россияне цинично распространяют фейк о попадании "ракеты ПВО" в дом в Киеве, - ЦПД

Обстрел Киева в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня враг нанес комбинированный удар против Киева. В ряде районов было зафиксировано падение обломков, что повлекло повреждение жилых домов, нежилых сооружений, а также автомобилей.

Городской голова Виталий Кличко объявил 18 июня Днем траура.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

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