Росіяни цинічно поширюють фейк про влучання "ракети ППО" у будинок в Києві, - ЦПД

Росіяни поширюють фейк про те, що нібито у ніч на 17 червня, під час масованого обстрілу терористів, у будинок Солом’янського району Києва влучила "ракета протиповітряної оборони (ППО)".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Станом на зараз відомо про 21 загиблого у Солом'янському районі. Рятувальники продовжують розбирати завали.

У ЦПД нагадали, що у ніч на 17 червня російські терористи запустили проти Києва:

"Поширення таких деструктивних фейкових повідомлень є цілеспрямованою інформаційною кампанією ворога. У такий спосіб Росія намагається виправдати кожен свій масований обстріл території України", - пише ЦПД.

Обстріл Києва у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня ворог завдав комбінованого удару проти Києва. У низці районів було зафіксовано падіння уламків, що спричинило пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд, а також автомобілів.

Міський голова Віталій Кличко оголосив 18 червня Днем жалоби.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

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