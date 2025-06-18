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Россияне цинично распространяют фейк о попадании "ракеты ПВО" в дом в Киеве, - ЦПД

Среда 18 июня 2025 13:29
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Россияне цинично распространяют фейк о попадании "ракеты ПВО" в дом в Киеве, - ЦПД Фото: россияне цинично распространяют фейк о попадании "ракеты ПВО" в дом Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне распространяют фейк о том, что якобы в ночь на 17 июня, во время массированного обстрела террористов, в дом Соломенского района Киева попала "ракета противовоздушной обороны (ПВО)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

"Распространение таких деструктивных фейковых сообщений является целенаправленной информационной кампанией врага. Таким образом Россия пытается оправдать каждый свой массированный обстрел территории Украины", - пишет ЦПД.

В ЦПД напомнили, что в ночь на 17 июня российские террористы запустили против Киева:

  • 175 дронов;
  • 14 крылатых ракет, среди которых по меньшей мере две были баллистическими.

По состоянию на сейчас известно о 21 погибшем в Соломенском районе. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Обстрел Киева в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня враг нанес комбинированный удар против Киева. В ряде районов было зафиксировано падение обломков, что повлекло повреждение жилых домов, нежилых сооружений, а также автомобилей.

Городской голова Виталий Кличко объявил 18 июня Днем траура.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

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