Росіяни цілеспрямовано вдарили по будівлі "Київстару" в Києві, - Зеленський

Наслідки ударів по столиці

За словами глави держави, російська ескалація із застосуванням реактивних безпілотників стає все більш терористичною.

Протягом дня фіксуються цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі Києва.

Загиблі та поранені - лише в столиці через удари по АЗС загинули дві людини. Ще дев'ять осіб отримали поранення, серед них - рятувальник, який потрапив під повторний ворожий удар.

Пошкодження об'єктів - окрім автозаправних станцій, зафіксовано влучання у будівлю компанії "Київстар".

Масована атака на регіони України

Президент зазначив, що ворожі атаки тривають від самої ночі та охопили декілька областей. Окрім Київщини, під ударами опинилися:

Кіровоградська область;

Дніпропетровська область;

Одеська область;

Донецька область;

Херсонська область;

Харківська область;

Миколаївська область.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення захисту неба та подякував усім партнерам, які допомагають Україні ракетами для авіації та систем ППО.

Оновлено 15:55

У компанії наголосили, що внаслідок ворожої атаки 11 вересня пошкоджений офіс інженерної команди "Київстар".

Співробітники не постраждали, а мережа продовжує працювати у звичайному режимі.

Наразі спеціалісти оцінюють масштаби руйнувань та усувають наслідки ворожого удару.

Мережа "Київстар" працює без збоїв.

Усі послуги мобільного зв'язку та інтернету надаються абонентам у повному обсязі.