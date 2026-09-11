Россияне целенаправленно ударили по зданию "Киевстара" в Киеве, - Зеленский

Последствия ударов по столице

По словам главы государства, российская эскалация с применением реактивных беспилотников становится все более террористической.

В течение дня фиксируются целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре Киева.

Погибшие и раненые - только в столице из-за ударов по АЗС погибли два человека. Еще девять получили ранения, среди них - спасатель, попавший под повторный вражеский удар.

Повреждение объектов - кроме автозаправочных станций, зафиксировано попадание в здание компании "Киевстар".

Массированная атака на регионы Украины

Президент отметил, что вражеские атаки продолжаются с самой ночи и охватили несколько областей. Кроме Киевщины, под ударами оказались:

Кировоградская область;

Днепропетровская область;

Одесская область;

Донецкая область;

Херсонская область;

Харьковская область;

Николаевская область.

Владимир Зеленский отметил необходимость усиления защиты неба и поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине ракетами для авиации и систем ПВО.

Обновлено 15:55

В компании подчеркнули, что в результате вражеской атаки 11 сентября поврежден офис инженерной команды "Киевстар".

Сотрудники не пострадали, а сеть продолжает работать в обычном режиме.

Специалисты оценивают масштабы разрушений и устраняют последствия вражеского удара.

Сеть "Киевстар" работает без сбоев.

Все услуги мобильной связи и Интернета предоставляются абонентам в полном объеме.