У Києві дрон влучив в офіс: сталася пожежа, є руйнування

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Подільському районі Києва безпілотник влучив в офісну будівлю. На рівні четвертого поверху виникли загоряння та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

У Подільському районі Києва безпілотник влучив в офісну будівлю. На рівні четвертого поверху виникли загоряння та руйнування. Пожежа спалахнула й у поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі.