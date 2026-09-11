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У Києві дрон влучив в офіс: сталася пожежа, є руйнування

13:34 11.09.2026 Пт
1 хв
Пожежа спалахнула відразу у двох будівлях поряд
aimg Валерія Абабіна
У Києві дрон влучив в офіс: сталася пожежа, є руйнування Фото: Рятувальники ДСНС (facebook.com DSNSKyi.jpg)
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У Подільському районі Києва безпілотник влучив в офісну будівлю. На рівні четвертого поверху виникли загоряння та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

У Подільському районі Києва безпілотник влучив в офісну будівлю. На рівні четвертого поверху виникли загоряння та руйнування.

Пожежа спалахнула й у поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі.

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня росіяни атакували Київ ударними дронами - у Дніпровському районі спалахнула 9-поверхівка, постраждали вісім людей.

Того ж ранку ворог реактивними дронами вдарив по двох АЗС "Укрнафти" на Троєщині та Почайній, по одній заправці - повторно.

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