Росіяни цілеспрямовано атакували дві нафтобази WOG
Внаслідок цілеспрямованих російських ударів пошкоджено дві нафтобази мережі АЗК WOG. Постраждалих серед працівників та цивільних немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мережі АЗК WOG.
"Протягом останніх днів дві нафтобази мережі АЗК WOG зазнали цілеспрямованих ворожих ударів", - йдеться у повідомленні компанії.
Також зазначається, що на щастя, люди не постраждали.
Наразі компанія оцінює масштаби завданих збитків та вживає заходів для забезпечення стабільної роботи мережі.
Фото: росіяни атакували дві нафтобази мережі WOG (facebook.com/azkWOG)
Нагадаємо, що за останні місяці російські війська суттєво активізували удари по об'єктах паливного сектору та автозаправних станціях.
За даними уряду, за пів року в Україні внаслідок обстрілів понад 300 АЗС були зруйновані або зазнали уражень.
Автозаправні станції в умовах війни де-факто є об’єктами критичної інфраструктури, адже вони забезпечують пальним логістику, ринок та цивільне населення.
Зокрема, під систематичними ударами окупантів опинилися об'єкти мережі "Укрнафта", яка на сьогодні є найбільшою мережею з реалізації нафтопродуктів у країні.
Серед останніх випадків - атаки на АЗС компанії у Києві. Експерти пояснюють, що цілеспрямовані удари по паливних мережах мають на меті створити дефіцит та спровокувати паніку серед населення.
Окрім цього, ворог регулярно обстрілює й інші мережі та об'єкти паливної інфраструктури в регіонах.
Наприклад, під час чергових атак Росія завдала ударів по АЗС у Житомирській області біля Звягеля на трасі М-06.