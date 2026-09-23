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Росіяни цілеспрямовано атакували дві нафтобази WOG

19:25 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни цілеспрямовано атакували дві нафтобази WOG Фото ілюстративне: росіяни атакували дві нафтобази мережі WOG (facebook.com/azkWOG)
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Внаслідок цілеспрямованих російських ударів пошкоджено дві нафтобази мережі АЗК WOG. Постраждалих серед працівників та цивільних немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мережі АЗК WOG.

"Протягом останніх днів дві нафтобази мережі АЗК WOG зазнали цілеспрямованих ворожих ударів", - йдеться у повідомленні компанії.

Також зазначається, що на щастя, люди не постраждали.

Наразі компанія оцінює масштаби завданих збитків та вживає заходів для забезпечення стабільної роботи мережі.

Росіяни цілеспрямовано атакували дві нафтобази WOG

Фото: росіяни атакували дві нафтобази мережі WOG (facebook.com/azkWOG)

Нагадаємо, що за останні місяці російські війська суттєво активізували удари по об'єктах паливного сектору та автозаправних станціях.

За даними уряду, за пів року в Україні внаслідок обстрілів понад 300 АЗС були зруйновані або зазнали уражень.

Автозаправні станції в умовах війни де-факто є об’єктами критичної інфраструктури, адже вони забезпечують пальним логістику, ринок та цивільне населення.

Зокрема, під систематичними ударами окупантів опинилися об'єкти мережі "Укрнафта", яка на сьогодні є найбільшою мережею з реалізації нафтопродуктів у країні.

Серед останніх випадків - атаки на АЗС компанії у Києві. Експерти пояснюють, що цілеспрямовані удари по паливних мережах мають на меті створити дефіцит та спровокувати паніку серед населення.

Окрім цього, ворог регулярно обстрілює й інші мережі та об'єкти паливної інфраструктури в регіонах.

Наприклад, під час чергових атак Росія завдала ударів по АЗС у Житомирській області біля Звягеля на трасі М-06.

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