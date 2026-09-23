Росіяни цілеспрямовано атакували дві нафтобази WOG

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Внаслідок цілеспрямованих російських ударів пошкоджено дві нафтобази мережі АЗК WOG. Постраждалих серед працівників та цивільних немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мережі АЗК WOG.

"Протягом останніх днів дві нафтобази мережі АЗК WOG зазнали цілеспрямованих ворожих ударів", - йдеться у повідомленні компанії. Також зазначається, що на щастя, люди не постраждали. Наразі компанія оцінює масштаби завданих збитків та вживає заходів для забезпечення стабільної роботи мережі. Фото: росіяни атакували дві нафтобази мережі WOG (facebook.com/azkWOG) Нагадаємо, що за останні місяці російські війська суттєво активізували удари по об'єктах паливного сектору та автозаправних станціях. За даними уряду, за пів року в Україні внаслідок обстрілів понад 300 АЗС були зруйновані або зазнали уражень. Автозаправні станції в умовах війни де-факто є об’єктами критичної інфраструктури, адже вони забезпечують пальним логістику, ринок та цивільне населення.