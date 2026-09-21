Росія атакувала АЗС у Житомирській області (фото)
Російські війська атакували автозаправний комплекс у Житомирській області. Удар зазнав АЗС біля Звягеля на трасі М-06. Трохи пізніше ворог атакував ще одну АЗС у тому самому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка у Telegram.
Оновлення на 12:17
Губернатор Житомирської області уточнив , що другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс у Звягельському районі Житомирської області зазнав атаки російських військ. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджено АЗС мережі WOG. Даних про загиблих чи постраждалих наразі не надходило.
Власників та відвідувачів АЗС закликають під час повітряної тривоги дотримуватись правил безпеки, перебувати в укриттях та не залишати автомобілі на території автозаправних комплексів.
Що відомо про перший удар
У передмісті Звягеля російські війська завдали удару по автозаправці, розташованій уздовж траси М-06. Наразі на місці триває ліквідація наслідків атаки.
Інформація про можливих постраждалих та характер пошкоджень наразі уточнюється.
На місці працюють служби
До ліквідації наслідків залучили спеціальні служби. Вони займаються локалізацією пожежі, а також гарантують безпеку руху автомобілів на ділянці траси.
Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Обстріл АЗС: контекст
Зазначимо, що Росія останнім часом посилила удари по українських автозаправках, зокрема по об'єктах мережі "Укрнафта". Експерти пов'язують вибір таких цілей із їх значенням для паливного ринку та обсягами реалізації пального.
Також вранці 15 вересня у Голосіївському районі Києва безпілотник упав на територію АЗС. Це була вже друга атака на автозаправку у столиці за ранок.
Нагадуємо, що в Києві внаслідок російських атак було пошкоджено 16 автозаправних станцій. У міській адміністрації при цьому заявили, що перебоїв із постачанням пального для мешканців столиці не очікується.