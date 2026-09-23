Россияне целенаправленно атаковали две нефтебазы WOG

В результате целенаправленных российских ударов повреждены две нефтебазы сети АЗК WOG. Пострадавших среди работников и гражданских нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу сети АЗК WOG.

"В течение последних дней две нефтебазы сети АЗК WOG подверглись целенаправленным вражеским ударам", - говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что, к счастью, люди не пострадали.

В настоящее время компания оценивает масштабы нанесенного ущерба и принимает меры для обеспечения стабильной работы сети.

Фото: россияне атаковали две нефтебазы сети WOG (facebook.com/azkWOG)

Напомним, что за последние месяцы российские войска существенно активизировали удары по объектам топливного сектора и автозаправочным станциям.

По данным правительства, за полгода в Украине в результате обстрелов более 300 АЗС были разрушены или пострадали.

Автозаправочные станции в условиях войны де-факто являются объектами критической инфраструктуры, ведь они обеспечивают горючим логистику, рынок и гражданское население.