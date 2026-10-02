Росіяни цілеспрямовано атакували дроном бригаду "Нафтогазу" на Харківщині

Інцидент стався в одному з населених пунктів Золочівської громади. Газовики вчасно помітили ворожий безпілотник і встигли вибігти з машини до моменту влучання.

Завдяки швидкій реакції фахівців ніхто не постраждав, однак сам автомобіль зазнав пошкоджень.

"Цей випадок вкотре показує, що ворог цілеспрямовано атакує людей, які забезпечують відновлення газової інфраструктури. Проте, попри надскладні умови, колеги продовжують працювати, щоб українці стабільно отримували газ", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Це вже 14-та російська атака на працівників "Газмереж" від початку 2026 року. Російські війська обстрілюють бригади як під час виїздів на аварійні виклики, так і безпосередньо під час виконання ремонтних робіт.

За цей період газовики Групи "Нафтогаз" ліквідували майже 3 300 аварійних ситуацій, спричинених обстрілами РФ, та продовжують відновлювати газопостачання у складних і небезпечних умовах.