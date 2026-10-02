Россияне целенаправленно атаковали дроном бригаду "Нефтегаза" на Харьковщине

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Золочевского общества. Газовики вовремя заметили вражеский беспилотник и успели выбежать из машины к моменту попадания.

Благодаря быстрой реакции специалистов никто не пострадал, однако сам автомобиль получил повреждения.

"Этот случай еще раз показывает, что враг целенаправленно атакует людей, которые обеспечивают восстановление газовой инфраструктуры. Однако, несмотря на сверхсложные условия, коллеги продолжают работать, чтобы украинцы стабильно получали газ", - отметил и.о. главы правления "Нефтегаза" Сергей Федоренко.

Это уже 14-я российская атака на работников "Газсетей" с начала 2026 года. Российские войска обстреливают бригады как во время выездов на аварийные вызовы, так и во время выполнения ремонтных работ.

За этот период газовики Группы "Нефтегаз" ликвидировали почти 3 300 аварийных ситуаций, вызванных обстрелами РФ, и продолжают возобновлять газоснабжение в сложных и опасных условиях.