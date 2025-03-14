Росіяни цієї ночі вдарили по лікарні у Золочеві, була пожежа та є постраждала

Зазначимо, що Золочів не рідко страждає від російських повітряних атак. Так, наприклад, 26 лютого російські окупанти скинули на селище дві керовані авіабомби. Тоді внаслідок атаки зазнали руйнувань десятки приватних будинків, постраждали троє людей.

А через російський удар КАБами 11 лютого у Золочівській громаді отримали поранення семеро людей.

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