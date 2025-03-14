Россияне этой ночью ударили по больнице в Золочеве, был пожар и есть пострадавшая

Отметим, что Золочев не редко подвергается российским воздушным атакам. Так, например, 26 февраля российские оккупанты сбросили на поселок две управляемые авиабомбы. Тогда в результате атаки были частично разрушены десятки частных домов, пострадали три человека.

А из-за российского удара КАБами 11 февраля в Золочевской громаде получили ранения семь человек.

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