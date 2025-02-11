Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, терористи атакували селище Золочів близько о 11:27. Один із боєприпасів влучив по приватному житловому будинку.

Спочатку було відомо про чотирьох поранених, серед яких 12-річний хлопець. Втім, пізніше голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести.

"Троє із них шпиталізовані до установ охорони здоровʼя. Іншим медики надали допомогу на місці", - додав він.

Фото: Росіяни обстріляли Харківську область КАБами, семеро людей отримали поранення (t.me/dsns_telegram)

Кількість поранених знову зросла

Як пише Міністерство внутрішніх справ, наразі відомо про сімох постраждалих.

Внаслідок обстрілу:

зруйновані два приватні будинки;

пошкоджені 11 домоволодінь та господарчі споруди.

"Також зафіксовані влучання керованих авіабомб на околицях сіл Світличне, Березівка, Макариха, Орішанського лісу. На місця подій працюють необхідні служби", - додали в МВС.