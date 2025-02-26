Росіяни вдарили КАБами по Харківщині: постраждали люди, десятки будинків пошкоджено

Російські окупанти 26 лютого скинули дві керовані авіабомби по селищу Золочів у Харківській області. Десятки приватних будинків зазнали руйнувань, троє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну адміністрацію .

"Сьогодні російські військові завдали двох ударів по селищу Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, внаслідок одного із влучань керованої авіабомби біля території приватного домоволодіння постраждала 67-річна місцева мешканка", - повідомили в обласній адміністрації.

Окрім того, за даними ОВА, внаслідок авіаудару було пошкоджено близько 30 приватних будинків, 10 господарчих споруд і теплиця.

Пізніше росіяни ще раз вдарили по Золочеву. Внаслідок другого влучання постраждали двоє жителів селища.

"Постраждала ще одна 68-річна жінка і 70-річний чоловік. В усіх потерпілих - гостра реакція на стрес.", - підтвердили в ОВА.

Фото: наслідки ударів по Харківщині (facebook.com/kharkivoda.gov.ua)

Удари по Харківщині

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, російська авіація завдала п’яти ударів по Харківській області, використовуючи керовані авіабомби (КАБ). Два з них були завдані по тому ж селищу Золочів.

Один КАБ влучив у гаражі, пошкодивши два 4-поверхових та чотири 2-поверхових будинки, а також електропідстанцію. 78-річна жінка отримала поранення склом і зазнала гострої реакції на стрес. Під час другого удару пошкоджені близько 20 будинків, господарчі споруди та енергомережі. Постраждала 48-річна жінка, яка отримала поранення склом.