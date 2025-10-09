Росіяни тримають ЗАЕС без електрики: Зеленський пояснив, чому не вдається відновити живлення

Наразі не видно демонстрації реальної сили з боку Росії, а лише терористичні дії, спрямовані проти мирного населення та критичної інфраструктури.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

"Я не бачу сьогодні демонстрації реальної сили рускіх. Вони роблять теракти, вбивства цивільних людей, удари по енергетиці і залізниці тощо", - сказав Зеленський.

Глава держави також розповів про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, навколо якої зростає занепокоєння міжнародної спільноти. За його словами, станція тривалий час працює на дизельних генераторах через перебиті лінії електропостачання.

"Ніколи так не було, щоб без електропостачання станція так довго була на дизелі. А що відбувається? З двох боків - з боку території, яку ми контролюємо, і з території, яку ми тимчасово не контролюємо, – перебито лінії. Ким вони були перебиті з самого початку? Руськими", - наголосив президент.

Він додав, що українська сторона неодноразово намагалася відновити електропостачання, але росіяни обстрілюють ремонтні бригади.

"Ми ж не один раз ремонтували - люди гинули у нас, бо вони обстрілювали ремонтні бригади. Ми сказали: ‘Якщо ви хочете ремонтувати з одного боку, давайте ремонтувати й з іншого’. Але росіяни проти, вони не дають ремонтувати, вони стріляють", - зазначив Зеленський.