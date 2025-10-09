ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне держат ЗАЭС без электричества: Зеленский объяснил, почему не удается восстановить питание

Украина, Четверг 09 октября 2025 11:10
UA EN RU
Россияне держат ЗАЭС без электричества: Зеленский объяснил, почему не удается восстановить питание Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Пока не видно демонстрации реальной силы со стороны России, а только террористические действия, направленные против мирного населения и критической инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября.

"Я не вижу сегодня демонстрации реальной силы русских. Они совершают теракты, убийства гражданских людей, удары по энергетике и железной дороге и тому подобное", - сказал Зеленский.

Глава государства также рассказал о ситуации на Запорожской атомной электростанции, вокруг которой растет беспокойство международного сообщества. По его словам, станция длительное время работает на дизельных генераторах из-за перебитых линий электроснабжения.

"Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле. А что происходит? С двух сторон - со стороны территории, которую мы контролируем, и с территории, которую мы временно не контролируем, - перебиты линии. Кем они были перебиты с самого начала? Русскими", - подчеркнул президент.

Он добавил, что украинская сторона неоднократно пыталась восстановить электроснабжение, но россияне обстреливают ремонтные бригады.

"Мы же не один раз ремонтировали - люди погибали у нас, потому что они обстреливали ремонтные бригады. Мы сказали: 'Если вы хотите ремонтировать с одной стороны, давайте ремонтировать и с другой'. Но россияне против, они не дают ремонтировать, они стреляют", - отметил Зеленский.

Блэкаут на ЗАЭС

Ранее мы писали, что крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция уже в течение двух недель отключена от украинской энергосистемы. Все это время объект функционирует в аварийном режиме, используя дизель-генераторы для поддержания работы.

После отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская АЭС Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
На газ есть планы "А" и "Б". Зеленский оценил угрозу зимних блэкаутов в Украине
На газ есть планы "А" и "Б". Зеленский оценил угрозу зимних блэкаутов в Украине
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны