Россияне держат ЗАЭС без электричества: Зеленский объяснил, почему не удается восстановить питание

Пока не видно демонстрации реальной силы со стороны России, а только террористические действия, направленные против мирного населения и критической инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября.

"Я не вижу сегодня демонстрации реальной силы русских. Они совершают теракты, убийства гражданских людей, удары по энергетике и железной дороге и тому подобное", - сказал Зеленский.

Глава государства также рассказал о ситуации на Запорожской атомной электростанции, вокруг которой растет беспокойство международного сообщества. По его словам, станция длительное время работает на дизельных генераторах из-за перебитых линий электроснабжения.

"Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле. А что происходит? С двух сторон - со стороны территории, которую мы контролируем, и с территории, которую мы временно не контролируем, - перебиты линии. Кем они были перебиты с самого начала? Русскими", - подчеркнул президент.

Он добавил, что украинская сторона неоднократно пыталась восстановить электроснабжение, но россияне обстреливают ремонтные бригады.

"Мы же не один раз ремонтировали - люди погибали у нас, потому что они обстреливали ремонтные бригады. Мы сказали: 'Если вы хотите ремонтировать с одной стороны, давайте ремонтировать и с другой'. Но россияне против, они не дают ремонтировать, они стреляют", - отметил Зеленский.