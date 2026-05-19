Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни тричі за добу атакували дронами депо "Нової пошти" у Харкові

22:41 19.05.2026 Вт
2 хв
Чого чекати власникам відправлень?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки ворожого удару по депо "Нової пошти" (t.me/novapostcorp)

Протягом доби російські окупанти тричі завдали удару дронами по депо №6 "Нової пошти" у Харкові.

Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів співробітники не постраждали. Наразі на місці прильотів працюють правоохоронці та ДСНС.

Компанія оцінює наслідки руйнувань - детальну інформацію щодо стану вантажу встановлять після повної ліквідації наслідків російських атак.

"Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Ми обов'язково компенсуємо втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування", - йдеться у заяві.

Фото: наслідки ударів по депо "Нової пошти" (t.me/novapostcorp)

У компанії розповіли, що клієнти можуть відстежувати актуальну інформацію щодо своїх відправлень в мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".

Нагадаємо, в ніч на 19 травня російські окупанти завдали удару безпілотниками по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено понад 10 житлових будинків, спалахнули пожежі.

Крім того, сьогодні росіяни завдали удару балістичною ракетою по центру Прилук. Під ударом опинилося одне із підприємств у місті, поруч із місцем прильоту пошкоджено торговельний центр, супермаркет і пожежну техніку.

Станом на зараз відомо про двох загиблих людей. Щонайменше 17 осіб були поранені, серед них - 14-річна дитина.

