Росіяни тричі за добу атакували дронами депо "Нової пошти" у Харкові

Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів співробітники не постраждали. Наразі на місці прильотів працюють правоохоронці та ДСНС.

Компанія оцінює наслідки руйнувань - детальну інформацію щодо стану вантажу встановлять після повної ліквідації наслідків російських атак.

"Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Ми обов'язково компенсуємо втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування", - йдеться у заяві.

Фото: наслідки ударів по депо "Нової пошти" (t.me/novapostcorp)

У компанії розповіли, що клієнти можуть відстежувати актуальну інформацію щодо своїх відправлень в мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".

Нагадаємо, в ніч на 19 травня російські окупанти завдали удару безпілотниками по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено понад 10 житлових будинків, спалахнули пожежі.