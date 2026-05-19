Россияне трижды за сутки атаковали дронами депо "Новой почты" в Харькове

22:41 19.05.2026 Вт
2 мин
Чего ждать владельцам отправлений?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия вражеского удара по депо "Новой почты" (t.me/novapostcorp)

В течение суток российские оккупанты трижды нанесли удар дронами по депо №6 "Новой почты" в Харькове.

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов сотрудники не пострадали. Сейчас на месте прилетов работают правоохранители и ГСЧС.

Компания оценивает последствия разрушений - подробную информацию о состоянии груза установят после полной ликвидации последствий российских атак.

"Компания уже перестроила логистические маршруты, чтобы клиенты получили свои посылки без задержек. Мы обязательно компенсируем потерю отправлений, которые пострадали от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым владельцем таких посылок и сообщим детали возмещения", - говорится в заявлении.

Фото: последствия ударов по депо "Новой почты" (t.me/novapostcorp)

В компании рассказали, что клиенты могут отслеживать актуальную информацию о своих отправлений в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова. В результате обстрела было повреждено более 10 жилых домов, вспыхнули пожары.

Кроме того, сегодня россияне нанесли удар баллистической ракетой по центру Прилук. Под ударом оказалось одно из предприятий в городе, рядом с местом прилета поврежден торговый центр, супермаркет и пожарная техника.

По состоянию на сейчас известно о двух погибших людях. По меньшей мере 17 человек были ранены, среди них - 14-летний ребенок.

