Росіяни тричі за день били по Нікополю дронами-камікадзе

Нікополь Дніпропетровської області сьогодні протягом дня тричі зазнавав ударів з боку російських загарбників із застосуванням дронів-камікадзе. Перший був завданий вранці, а інші два - вже надвечір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
"Три атаки на Нікополь за день. Дрон-камікадзе поцілив по місту вранці. Й ще двічі російська армія спрямовувала туди безпілотники надвечір", - розповіли в ОВА.
За словами очільника облради, деталі атак по місту зараз уточнюються.
Разом з тим керівник адміністрації розповів, що жертв та постраждалих немає.
"Минулося. Від ворожого терору сьогодні ніхто не постраждав", - каже Лисак.
Зазначається, що на території інших населених пунктів Дніпропетровської області "було спокійно".
"В інших громадах області день минув без обстрілів", - повідомив Лукашук.
Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які часто атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Нагадаємо, 20 березня війська РФ при ударі дронами та артилерією по Нікопольському району влучили в газогін, будинки та авто.
Перед тим, 16 березня, у Нікополі внаслідок російського обстрілу була поранена жінка і сталася пожежа на території одного з приватних домоволодінь.
Раніше, 14 березня, в результаті російського обстрілу у Нікополі постраждали п'ять людей, серед яких була дитина.
А 10 березня війська РФ випустили 11 дронів, щоб атакувати Нікопольський район. В результаті ворожих ударів майже дві тисячі людей лишились без води.
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