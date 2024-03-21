Росіяни тричі за день били по Нікополю дронами-камікадзе

"Три атаки на Нікополь за день. Дрон-камікадзе поцілив по місту вранці. Й ще двічі російська армія спрямовувала туди безпілотники надвечір", - розповіли в ОВА.

За словами очільника облради, деталі атак по місту зараз уточнюються.

Разом з тим керівник адміністрації розповів, що жертв та постраждалих немає.

"Минулося. Від ворожого терору сьогодні ніхто не постраждав", - каже Лисак.

Зазначається, що на території інших населених пунктів Дніпропетровської області "було спокійно".

"В інших громадах області день минув без обстрілів", - повідомив Лукашук.

Удари військ РФ по Нікополю

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які часто атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нагадаємо, 20 березня війська РФ при ударі дронами та артилерією по Нікопольському району влучили в газогін, будинки та авто.

Перед тим, 16 березня, у Нікополі внаслідок російського обстрілу була поранена жінка і сталася пожежа на території одного з приватних домоволодінь.

Раніше, 14 березня, в результаті російського обстрілу у Нікополі постраждали п'ять людей, серед яких була дитина.

А 10 березня війська РФ випустили 11 дронів, щоб атакувати Нікопольський район. В результаті ворожих ударів майже дві тисячі людей лишились без води.