Нікополь був під ударом ворога: серед постраждалих є дитина (фото)

Російські загарбники обстріляли Нікополь Дніпропетровської області у четвер, 14 березня. Внаслідок атаки є постраждалі, зкоерма дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру у Telegram.

Як зазначають правоохоронці, сьогодні окупанти вдарили по Нікополю з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, аптеку та автомобілі.

Через ворожу атаку поранення отримали п'ять осіб: 43-річний чоловік, 73-річна жінка та дві місцеві мешканки 74 років, а також семирічний хлопчик.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли України

Вночі росіяни запустили по Україні 36 дронів-камікадзе, сили ППО збили 22 "Шахеди".

Окупанти атакували "Шахедами" Суми та ще три міста області.

Харків цієї ночі також був під обстрілом, у місті зафіксовано кілька "прильотів". Росіяни випустили ракети С-300 та "Шахеди". Вже вдень у Харкові знову пролунали вибухи.

Російська армія вночі здійснила масовий обстріл дронами Харківської області. Під ударом була телевізійна інфраструктура регіону. У кількох районах області перебої з теле- та радіосигналом через удари російських безпілотників.