ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нікополь був під ударом ворога: серед постраждалих є дитина (фото)

Нікополь, Четвер 14 березня 2024 13:30
UA EN RU
Нікополь був під ударом ворога: серед постраждалих є дитина (фото) Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Нікополь 14 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники обстріляли Нікополь Дніпропетровської області у четвер, 14 березня. Внаслідок атаки є постраждалі, зкоерма дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру у Telegram.

Як зазначають правоохоронці, сьогодні окупанти вдарили по Нікополю з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, аптеку та автомобілі.

Через ворожу атаку поранення отримали п'ять осіб: 43-річний чоловік, 73-річна жінка та дві місцеві мешканки 74 років, а також семирічний хлопчик.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли України

Вночі росіяни запустили по Україні 36 дронів-камікадзе, сили ППО збили 22 "Шахеди".

Окупанти атакували "Шахедами" Суми та ще три міста області.

Харків цієї ночі також був під обстрілом, у місті зафіксовано кілька "прильотів". Росіяни випустили ракети С-300 та "Шахеди". Вже вдень у Харкові знову пролунали вибухи.

Російська армія вночі здійснила масовий обстріл дронами Харківської області. Під ударом була телевізійна інфраструктура регіону. У кількох районах області перебої з теле- та радіосигналом через удари російських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні Війна Росії проти України Діти
NEWS
ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так
ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США