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Влучили в газогін, будинки та авто. РФ дронами та артилерією атакувала Нікопольський район

Середа 20 березня 2024 19:04
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Влучили в газогін, будинки та авто. РФ дронами та артилерією атакувала Нікопольський район Фото: Росія обстріляла Нікопольський район 20 березня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Кава

Російські загарбники вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Окупанти влучили у приватні будинки, газогін та лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Після тихої для Нікопольщини ночі вже вранці ворог знову взявся за своє. Удари по району тривали протягом усього дня", - написав Лисак.

За його словами, росіяни для ударів використали 9 дронів-камікадзе, а також 4 рази били з важкої артилерії. Вибухи лунали у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах.

В результаті обстрілів був поранений чоловік, а також пошкоджені магазин, промислове та комунальне підприємства.

Окрім того, було понівечено й 11 приватних будинків, 2 господарські споруди і стільки ж гаражів, парник, 9 авто. Зачепило кілька ліній електропередач і газогін.

Фото: Росія обстріляла Нікопольський район 20 березня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація у Дніпропетровській області

Вранці 20 березня голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що окупанти з артилерії обстріляли один з населених пунктів у Синельниківському районі.

За його словами, внаслідок атаки постраждала родина з п'яти осіб, серед яких була дитина. 47-річна жінка - у важкому стані.

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