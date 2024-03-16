Війська РФ обстріляли житловий сектор Нікополя, є поранена

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського обстрілу була поранена жінка. Сталася пожежа на території одного з приватних домоволодінь, яку вже загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Як зазначили рятувальники, російські загарбники при ударі по Нікополю цілили по житловому сектору.

"В результаті ворожого обстрілу поранена жінка, 1946 року народження. Внаслідок влучання боєприпасу виникла пожежа на території одного з приватних домоволодінь", - передали надзвичайники.

У ДСНС поінформували, що вогнем було пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду на площі 90 квадратних метрів.

"Вогнеборці ліквідували займання", - додали надзвичайники.

Також у ДСНС оприлюднили фото з місця ворожої атаки по Нікополю, та наслідками ударів.

Удари військ РФ по Нікополю

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які часто атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Так, нагадаємо, 10 березня війська РФ випустили 11 дронів, щоб атакувати Нікопольський район. В результаті ворожих ударів майже дві тисячі людей лишились без води.

14 березня внаслідок російського обстрілу Нікополя були постраждалі, зокрема дитина.

Перед тим, 6 березня, російські військові три рази за день завдавали удари по Нікополю. В результаті ворожих обстрілів в місті спалахнув житловий будинок та великий магазин.