Росіяни тричі з артилерії обстріляли Нікопольський район: серед поранених є діти

"Важкий день для Нікопольського району. Через ворожі обстріли поранено 5 мирних жителів. Серед них - двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за день ворог тричі обстріляв Нікопольський район. Артилерією гатили по Марганецькій громаді. "Градами" окупанти стріляли по Червоногригорівській ОТГ. Рятувальники вже працюють на місці.

"Надвечір обстріляли Нікополь. Поранення отримали троє дорослих жінок, дівчинка 2011 року народження доставлена до лікарні із пошкодженням руки. 10-річний хлопчик отримав осколкові поранення та контузію", - заявив Лукашук.

За словами голови облради, через артилерійський обстріл у Нікополі виникла пожежа у житловому будинку. Пошкоджено 24 приватних будинки, 7 господарчих споруд, 20 сонячних панелей, 2 газопроводи та 4 лінії електропередачі.

Оновлено 20:25

Офіс генерального прокурора повідомив, що кількість поранених збільшилась до 6 людей.