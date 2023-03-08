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Россияне трижды из артиллерии обстреляли Никопольский район: среди раненых есть дети

Фото: Россияне трижды из артиллерии обстреляли Никопольский район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 8 марта, российские оккупанты обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки были ранены 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Трудный день для Никопольского района. Из-за вражеских обстрелов ранены 5 мирных жителей. Среди них - двое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через день враг трижды обстрелял Никопольский район. Артиллерией били по Марганецкой общине. "Градами" оккупанты стреляли по Красногригорьевской ОТГ. Спасатели уже работают на месте.

"К вечеру обстреляли Никополь. Ранения получили трое взрослых женщин, девочка 2011 года рождения доставлена в больницу с повреждением руки. 10-летний мальчик получил осколочные ранения и контузию", - заявил Лукашук.

По словам председателя облсовета, из-за артиллерийских обстрелов в Никополе возник пожар в жилом доме. Повреждены 24 частных дома, 7 хозяйственных построек, 20 солнечных панелей, 2 газопровода и 4 линии электропередачи.

Обновлено 20:25

Офис генерального прокурора сообщил, что количество раненых увеличилось до 6 человек.

Напомним, что российские оккупанты утром 8 марта из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

В понедельник 6 марта российские военные обстреляли Никополь (Днепропетровская область) и повредили частные дома.

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