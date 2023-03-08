РФ вранці завдала артилерійського удару по одній з громад Нікопольського району, - ОВА

Фото: РФ вранці завдала артилерійського удару по одній з громад Нікопольського району (Getty Images)

Російські окупанти вранці 8 березня з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.