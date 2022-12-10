Росіяни тиснуть на українських полонених, аби ті відмовлялися повертатися додому, - Лубінець

"Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин, чи громадянка України не хочуть повертатися. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити. Як один із варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну", - розповів Лубінець.

Все інше, як наголосив омбудсмен, він розглядає як можливий тиск на українських громадян, щоб вони не поверталися додому.

"Особисто я був присутній під час одного з обмінів. Шість жінок на початку відмовилися від повернення до України. Я сказав, що я в це повірю тільки тоді, коли мені особисто вони про це скажуть. Було організоване тут же моє спілкування. З шести жінок чотири жінки після спілкування зі мною повернулися в Україну. Насправді там просто десь психологічний тиск, десь маніпуляції", - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, також омбудсмен розповів, скільки українських полонених росіяни тримають у колонії в окупованій Оленівці.

Додамо, раніше в окупованих Пологах виявили локацію, де окупанти утримують полонених військових.

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