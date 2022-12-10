Россияне давят на украинских пленных, чтобы те отказывались возвращаться домой, - Лубинец

"Нам часто дают информацию, что тот или иной гражданин или гражданка Украины не хотят возвращаться. Мы сейчас нарабатываем вариант, как лично я это могу проверить. Как один из вариантов, когда я лично присутствую и мне граждане Украины сообщают, что они отказываются от обмена", - рассказал Лубинец.

Все остальное, как отметил омбудсмен, он рассматривает как возможное давление на украинских граждан, чтобы они не возвращались домой.

"Лично я присутствовал во время одного из обменов. Шесть женщин в начале отказались от возвращения в Украину. Я сказал, что я в это поверю только тогда, когда мне лично они об этом скажут. Было организовано тут же мое общение. Из шести женщин четыре женщины после общения со мной вернулись в Украину. На самом деле там просто где-то психологическое давление, где-то манипуляции", - отметил Лубинец.

Напомним, также омбудсмен рассказал, сколько украинских пленных россияне держат в колонии в оккупированной Еленовке.

Добавим, ранее в оккупированных Пологах обнаружили локацию, где оккупанты удержывают пленных военных.

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