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Названа кількість українських полонених, яких окупанти утримують в Оленівці

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Оленівка, Субота 10 грудня 2022 11:59
Названа кількість українських полонених, яких окупанти утримують в Оленівці Фото: названа кількість українських полонених, яких окупанти утримують в Оленівці (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

Російські загарбники наразі утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед них є військові та цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку...За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові", - розповів Лубінець.

Зазначимо, нещодавно Україна повернула з російського полону 60 військових, серед них були ті, яких утримували в колонії в Оленівці.

Нагадаємо, що влітку росіяни влаштували теракт на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені. Внаслідок чого тоді десятки українців загинули.

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