В окупованих Пологах виявили локацію, де росіяни тримають полонених військових, - Генштаб

Фото: В окупованих Пологах виявили локацію, де росіяни тримають полонених військових (GettyImages)

В окупованому місті Пологи (Запорізька область) росіяни утримують полонених військових ЗСУ та цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.