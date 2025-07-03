Росіяни тиснули на 12 напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 2 липня, на фронті відбулось 185 боєзіткнень. Бої фіксувались на 12 напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох артилерійських засобах противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак загарбників у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Карпівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили три атаки противника у бік Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Покровському напрямку зупинено 58 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине й не тільки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські бійці успішно зупинили дві ворожі атаки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи втратили більше 1,023 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1000 одиниць. Також Сили оборони уразили: