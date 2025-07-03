Россияне давили на 12 направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки, 2 июля, на фронте состоялось 185 боестолкновений. Бои фиксировались на 12 направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по восьми районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух артиллерийских средствах противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.

На Купянском направлении состоялось девять атак захватчиков в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Карповка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили три атаки противника в сторону Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Покровском направлении остановлено 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Удачное, Котлино и не только.

На Новопавловском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские бойцы успешно остановили две вражеские атаки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российские террористы потеряли более 1,023 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1000 единиц. Также Силы обороны поразили: