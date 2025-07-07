Росіяни тиснули на 11 напрямках: Генштаб показав карту бойових дій за минулу добу

Протягом минулої доби, 6 липня, на фронті відбулось 184 бойових зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи та 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога", - пише Генштаб.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 24 боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай.
На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Сіверському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення у районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак агресора в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне й не тільки.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.
На Гуляйпільському напрямку росіяни двічі атакували поблизу Малинівки.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1,027 млн одиниць живої сили. Протягом минулої доби втрати ворога склали ще 1100 солдатів. Зокрема Сили оборони уразили:
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