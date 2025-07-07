Россияне давили на 11 направлениях: Генштаб показал карту боевых действий за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 6 июля, на фронте состоялось 184 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы и 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - пишет Генштаб.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 24 боестолкновения.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленый Гай.
На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Разино, Луч, Котлино, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономичное и не только.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.
На Гуляйпольском направлении россияне дважды атаковали вблизи Малиновки.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 1,027 млн единиц живой силы. За прошедшие сутки потери врага составили еще 1100 солдат. В частности Силы обороны поразили:
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