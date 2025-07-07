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Росіяни тиснули на 11 напрямках: Генштаб показав карту бойових дій за минулу добу

Понеділок 07 липня 2025 08:36
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Росіяни тиснули на 11 напрямках: Генштаб показав карту бойових дій за минулу добу Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 6 липня, на фронті відбулось 184 бойових зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи та 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 24 боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак агресора в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне й не тільки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку росіяни двічі атакували поблизу Малинівки.

    Втрати Росії у війні

    Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1,027 млн одиниць живої сили. Протягом минулої доби втрати ворога склали ще 1100 солдатів. Зокрема Сили оборони уразили:

    • три танки;
    • сім бойових броньованих машин;
    • 33 артилерійські системи й не тільки.

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