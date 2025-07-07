Россияне давили на 11 направлениях: Генштаб показал карту боевых действий за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 6 июля, на фронте состоялось 184 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы и 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 24 боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Разино, Луч, Котлино, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономичное и не только.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

На Гуляйпольском направлении россияне дважды атаковали вблизи Малиновки.