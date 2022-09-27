Росіяни тікають від мобілізації до країн ЄС. Названі основні напрямки

Агентство ЄС з контролю кордонів Frontex зафіксувало зростання кількості росіян, які перетинають кордон Європейського союзу на тлі мобілізації, що оголошена в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter агентства Frontex.
"Після оголошення Росією часткової мобілізації в сусідніх державах - членах ЄС збільшилася кількість перетинів кордону. За минулий тиждень до ЄС в'їхали майже 66 тисяч громадян Росії, що на 30% більше у порівнянні з попереднім тижнем. Більшість із них прибула до Фінляндії та Естонії", - йдеться у звіті Frontex.
З початку війни вже понад 1,3 мільйона громадян Росії потрапили до ЄС через його сухопутні кордони. Водночас понад 1,27 млн росіян повернулися до Росії через її сухопутний кордон із ЄС.
Раніше повідомлялося, що після оголошення мобілізації в Росії чоловіки почали масово виїжджати за кордон. Найбільш популярними напрямками стали Грузія та Казахстан, де на пунктах пропуску вже кілька днів поспіль зберігаються багатокілометрові пробки.
Також сьогодні стало відомо, що російська влада вирішила забирати в армію прямо на кордоні з Грузією. На прикордонному пункті працюватиме мобілізаційний військкомат.
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