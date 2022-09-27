Росіян, які біжать до Грузії, забиратимуть на кордоні: відкриють мобілізаційний військкомат

Російська влада вирішила забирати в армію своїх підданих прямо на кордоні з Грузією. На прикордонному пункті працюватиме мобілізаційний військкомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Північної Осетії.

Згідно з повідомленням, на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату.

Поліцейська влада уточнила, на цьому прикордонному пункті буде дозволено піший перехід через кордон із Грузією.

Раніше в правлячій партії Грузії заявили, що потоки росіян, які прибувають до Грузії "перебувають під контролем" і "не становлять небезпеки".

Також повідомлялося, що Росія через проблеми з мобілізацією, ймовірно, закриє кордон з 28 вересня.

Путін оголосив про мобілізацію для війни проти України 21 вересня. Він збирається набрати в армії до 1 млн осіб, проте точна цифра засекречена. Після цього росіяни призовного віку почали масово залишати територію країни.