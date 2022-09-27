Россияне бегут от мобилизации в страны ЕС. Названы основные направления

Агентство ЕС по контролю границ Frontex зафиксировало рост числа россиян, пересекающих границу Европейского союза на фоне объявленной в РФ мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter агентства Frontex.
"После объявления Россией частичной мобилизации в соседних государствах - членах ЕС увеличилось количество пересечений границы. За прошедшую неделю в ЕС въехали почти 66 тысяч граждан России, что на 30% больше по сравнению с предыдущей неделей. Большинство из них прибыло в Финляндию и Эстонию", - говорится в отчете Frontex.
С начала войны уже более 1,3 миллиона граждан России попали в ЕС через его сухопутные границы. В то же время более 1,27 млн россиян вернулись в Россию через ее сухопутную границу с ЕС.
Ранее сообщалось, что после объявления мобилизации в России мужчины начали массово выезжать за рубеж. Наиболее популярными направлениями стали Грузия и Казахстан, где на пунктах пропуска уже несколько дней подряд сохраняются многокилометровые пробки.
Также сегодня стало известно, что российские власти решили забирать в армию прямо на границе с Грузией. На погранпункте будет работать мобилизационный военкомат.
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