Россияне бегут от мобилизации в страны ЕС. Названы основные направления

"После объявления Россией частичной мобилизации в соседних государствах - членах ЕС увеличилось количество пересечений границы. За прошедшую неделю в ЕС въехали почти 66 тысяч граждан России, что на 30% больше по сравнению с предыдущей неделей. Большинство из них прибыло в Финляндию и Эстонию", - говорится в отчете Frontex.

С начала войны уже более 1,3 миллиона граждан России попали в ЕС через его сухопутные границы. В то же время более 1,27 млн россиян вернулись в Россию через ее сухопутную границу с ЕС.