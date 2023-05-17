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Росіяни на Таврійському напрямку втратили ще майже роту та два десятки техніки

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Таврійський напрямок, Середа 17 травня 2023 11:41
Росіяни на Таврійському напрямку втратили ще майже роту та два десятки техніки Фото: росіяни на Таврійському напрямку втратили ще майже роту та два десятки техніки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сили оборони на Таврійському напрямку за минулу добу виконали понад 1000 вогневих завдань. Внаслідок чого було знищено майже роту окупантів та знешкоджено понад 20 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку.

Зазначено, що на Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції. Отримавши відсіч, відійшов.Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення", - розповіли військові.

Повідомляється, що для коригування вогню артилерії противник використовує БПЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 493 обстріли.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1004 вогневих завдання", - вказано в повідомленні.

Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше

"Втрати противника на таврійському напрямку складають майже роту. Також знищено та пошкоджено 21 одиниць ворожої техніки", - додають в прес-центрі.

Зазначимо, що днем раніше на Таврійському напрямку українські бійці знищили понад роту російських окупантів та радіолокаційну станцію "Аістьонок".

Нагадаємо, що сьогодні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку у 200 тисяч військових вбитими.

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