Россияне на Таврическом направлении потеряли еще почти роту и два десятка техники

Силы обороны на Таврическом направлении за прошедшие сутки выполнили более 1000 огневых задач. В результате было уничтожено почти роту оккупантов и обезврежено более 20 единиц техники врага.

Отмечено, что на Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции. Получив отпор, отошел. Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения", - рассказали военные.

Сообщается, что для коррекции огня артиллерии противник использует БПЛА. В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 493 обстрела.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1004 огневых задач", - говорится в сообщении.

Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери противника на таврическом направлении составляют почти роту. Также уничтожены и повреждены 21 единиц вражеской техники", - добавляют в пресс-центре.

Отметим, что днем ​​ранее на Таврическом направлении украинские бойцы уничтожили свыше роты российских оккупантов и радиолокационную станцию ​​"Аистенок".

Напомним, что сегодня потери России с начала полномасштабного вторжения пересекли отметку в 200 тысяч военных убитыми.

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