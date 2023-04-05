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Росіяни з танків обстріляли селище у Донецькій області: є жертва та поранені

Фото: росіяни вдарили по селищу Велика Новосілка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 5 квітня, обстріляла селище Велика Новосілка Донецької області. Внаслідок атаки є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

Окупанти застосували проти мирного населення танки. Російські снаряди влучили у приватні будинки.

Єрмак зазначає, що внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення.

Фото: окупанти вдарили по селищу Велика Новосілка (t.me/ermaka)

Варто зазначити, що Велика Новосілка знаходиться за 10 кілометрів від лінії фронту.

(скриншот deepstatemap.live)

Нагадаємо, за минулу добу через обстріли росіян загинули четверо жителів Донецької області, ще 11 отримали поранення.

Крім того, окупанти обстріляли Центр для безхатьків в Костянтинівці.

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