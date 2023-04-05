Росіяни з танків обстріляли селище у Донецькій області: є жертва та поранені

Російська армія сьогодні, 5 квітня, обстріляла селище Велика Новосілка Донецької області. Внаслідок атаки є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

Варто зазначити, що Велика Новосілка знаходиться за 10 кілометрів від лінії фронту.

Єрмак зазначає, що внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення.

Окупанти застосували проти мирного населення танки. Російські снаряди влучили у приватні будинки.

Нагадаємо, за минулу добу через обстріли росіян загинули четверо жителів Донецької області, ще 11 отримали поранення.

Крім того, окупанти обстріляли Центр для безхатьків в Костянтинівці.

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