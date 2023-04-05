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Россияне из танков обстреляли поселок в Донецкой области: есть жертва и раненые

Фото: россияне ударили по поселку Большая Новоселка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 5 апреля, обстреляла поселок Большая Новоселка Донецкой области. В результате атаки есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Обновлено в 14:00

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что под обстрел оккупантов кассетными снарядами попал поселок Алексеево-Дружковка. По его словам, два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Фото: два человека погибли в результате обстрела (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Оккупанты применили против мирного населения танки. Российские снаряды попали в частные дома.

Ермак отмечает, что в результате российских обстрелов погиб один человек, еще два человека получили ранения.

Фото: оккупанты ударили по поселку Большая Новоселка (t.me/ermaka)

Стоит отметить, что Великая Новоселка находится в 10 километрах от линии фронта.

(скриншот deepstatemap.live)

Напомним, за минувшие сутки из-за обстрелов россиян погибли четверо жителей Донецкой области, еще 11 получили ранения.

Кроме того, оккупанты обстреляли Центр для бездомных в Константиновке.

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