Россияне из танков обстреляли поселок в Донецкой области: есть жертва и раненые

Российская армия сегодня, 5 апреля, обстреляла поселок Большая Новоселка Донецкой области. В результате атаки есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Стоит отметить, что Великая Новоселка находится в 10 километрах от линии фронта.

Ермак отмечает, что в результате российских обстрелов погиб один человек, еще два человека получили ранения.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что под обстрел оккупантов кассетными снарядами попал поселок Алексеево-Дружковка. По его словам, два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки из-за обстрелов россиян погибли четверо жителей Донецкой области, еще 11 получили ранения.

Кроме того, оккупанты обстреляли Центр для бездомных в Константиновке.

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