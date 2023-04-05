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Вдарили з "Торнадо". Росіяни знову атакували Центр для безхатьків в Костянтинівці

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Донбас, Середа 05 квітня 2023 10:35
Вдарили з "Торнадо". Росіяни знову атакували Центр для безхатьків в Костянтинівці Фото: росіяни знову атакували Центр обліку безпритульних осіб у Костянтинівці Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти минулої доби масовано обстріляли Костянтинівку Донецької області. Також під ударом опинився Бахмут, де 5 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Костянтинівка зазнала двох ударів з "Торнадо" - пошкоджено лікарню, центр обліку безпритульних осіб, приватний та багатоквартирний будинки, крамницю та колишню кав'ярню", - розповів він.

Також, за словами очільника регіону, відомо про 5 поранених та пошкоджену багатоповерхівку у Бахмуті. Крім того, як зазначив Кириленко, 1 людина поранена у Торецьку.

Як повідомлялось, російські війська обстріляли Донецьку область 4 квітня. Внаслідок чого чотири людини загинули, а 11 поранено.

Нагадаємо, в п'ятницю вночі, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці Донецької області. Троє людей, які були переселенцями загинули, ще двоє отримали поранення.

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