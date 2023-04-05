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Росіяни з танків обстріляли селище у Донецькій області: є жертва та поранені

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Велика Новосілка, Середа 05 квітня 2023 12:51
Росіяни з танків обстріляли селище у Донецькій області: є жертва та поранені Фото: росіяни вдарили по селищу Велика Новосілка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 5 квітня, обстріляла селище Велика Новосілка Донецької області. Внаслідок атаки є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

Окупанти застосували проти мирного населення танки. Російські снаряди влучили у приватні будинки.

Єрмак зазначає, що внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення.

Росіяни з танків обстріляли селище у Донецькій області: є жертва та поранені

Фото: окупанти вдарили по селищу Велика Новосілка (t.me/ermaka)

Варто зазначити, що Велика Новосілка знаходиться за 10 кілометрів від лінії фронту.

Росіяни з танків обстріляли селище у Донецькій області: є жертва та поранені

(скриншот deepstatemap.live)

Нагадаємо, за минулу добу через обстріли росіян загинули четверо жителів Донецької області, ще 11 отримали поранення.

Крім того, окупанти обстріляли Центр для безхатьків в Костянтинівці.

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