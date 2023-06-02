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Росіяни авіабомбами атакували Куп'янський район: є загиблі, поранено дитину

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Ківшарівка , П'ятниця 02 червня 2023 19:10
Росіяни авіабомбами атакували Куп'янський район: є загиблі, поранено дитину Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 2 червня, авіабомби атакував смт Ківшарівка у Харківській області. Внаслідок удару загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог знову завдав удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка.

Росіяни авіабомбами атакували Куп'янський район: є загиблі, поранено дитину

"Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - пояснив Синєгубов.

Ситуація у Куп'янському районі

Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Російські військові завдали чергового ракетного удару по Харківській області. Згідно з попередніми даними, внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав.

Також окупанти нещодавно обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув один чоловік, ще одна людина дістала поранення.

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