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Россияне из танка обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть раненые

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Двуречная, Пятница 02 июня 2023 20:55
Россияне из танка обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть раненые Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 2 июня, обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"В 19:10 оккупанты обстреляли прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. Предварительно, из танка. Получили ранения 63-летняя женщина и 70-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Прокуроры и следователи полиции работают на местах очередного террора мирного населения, совершенного российскими военнослужащими.

Россияне из танка обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть раненые

Начато досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Купянском районе

Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Напомним, что российские войска сегодня, 2 июня, авиабомбы атаковали пгт Ковшаровка в Харьковской области. В результате удара погибли два человека.

Также в понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате погибли два человека.

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