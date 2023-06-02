Россияне из танка обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть раненые
Российские войска сегодня, 2 июня, обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"В 19:10 оккупанты обстреляли прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. Предварительно, из танка. Получили ранения 63-летняя женщина и 70-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Прокуроры и следователи полиции работают на местах очередного террора мирного населения, совершенного российскими военнослужащими.
Начато досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ситуация в Купянском районе
Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район.
Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.
Напомним, что российские войска сегодня, 2 июня, авиабомбы атаковали пгт Ковшаровка в Харьковской области. В результате удара погибли два человека.
Также в понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате погибли два человека.
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