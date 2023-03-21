Росіяни з Су-35 ударили ракетами по Одесі: є постраждалі

"Ворог здійснив ракетний удар по Одеській області. Ворожі винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря", - повідомив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Він додав, що завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено. Проте внаслідок російського обстрілу частково пошкоджено цивільний будинок.

"Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано", - додав Крук.

Оновлено о 22:05

За даними спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова, росіяни випустили 3 керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Силами ППО було збито 2 ракети.

Одна російська ракета все ж влучила у 3-х поверхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

"У наслідок ракетного удару постраждали 4 людини, троє з них отримали легкі поранення вибуховою хвилею, одна людина госпіталізована", - додав Назаров.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали вибухи.

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