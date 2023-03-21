Россияне с Су-35 ударили ракетами по Одессе: есть пострадавшие

"Враг совершил ракетный удар по Одесской области. Вражеские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря", - сообщил начальник Одесского РВА Юрий Крук.

Он добавил, что благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена. Однако в результате российских обстрелов частично поврежден гражданский дом.

"Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделениями ГСЧС пожар по состоянию на 20.40 локализован", - добавил Крук.

Напомним, сегодня в Одессе раздались взрывы.

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